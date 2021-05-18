Выставка-форум «Здравоохранение – 2021» в Минске – стрим

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18 мая 2021 года стартует крупнейший в Беларуси Международный медицинский форум «Здравоохранение». Он ежегодно проводится в Минске при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и при содействии других заинтересованных государственных организаций, профессиональных ассоциаций, бизнес сообщества и профильных экспертов. Форум – это масштабная экспозиция и обширная деловая программа. Особенность выставки-форума этого года в том, что организована вакцинация всех желающих против инфекции COVID-19 с использованием «Спутник V». Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!