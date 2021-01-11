Выставка "Белагро-2021" пройдет в Минске 1–5 июня

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Ежегодный форум аграриев "Белагро" обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, помогает в поиске инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий.Специальную экспозицию достижений белорусских аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству, плодоовощеводству и продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО "Белплемживобъединение" подготовит специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства. Также планируются семинары, встречи с учеными, разработчиками техники.На выставке можно будет увидеть технику, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукцию сельхозпроизводства, агрохимию, средства защиты растений и почв, зоотехнию, корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, строительные конструкции, энергетическое оборудование, программное обеспечение, семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых.Организатор выставки – ЗАО "Минскэкспо", соорганизатор – IFW-expo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и НАН Беларуси.