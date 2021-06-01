Выставка «Белагро-2021» открылась в Китайско-Белорусском парке «Великий камень»

XXXI Международная специализированная выставка «Белагро-2021» открылась сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». За более чем тридцатилетнюю историю это событие стало не только местом, где заключаются выгодные контракты, налаживаются экономические партнерства и демонстрируются достижения сельскохозяйственной отрасли стран-участниц, но и белорусской визитной карточкой. В этом году выставка собрала 410 компаний из 16 стран. Представлены новейшие образцы техники и инновационные технологии в АПК, а также ИТ-решения для сельского хозяйства.
Масштабы и популярность выставки объяснимы: она, по сути, катализатор экономического партнерства между аграриями. Из года в год портфель договоров, заключенных на белорусской площадке, становится увесистее и прибавляет нули к итоговой сумме контрактов.
Заместитель Премьер-министра Беларуси Александр Субботин, открывая «Белагро», сказал, что новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства. Поэтому символично, что выставка в этом году проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".
– Агропромышленный комплекс, переработка и все сопутствующие отрасли уже по праву занимают место среди высокотехнологичных отраслей. Доказательства тому мы видим на выставке. Неслучайно Национальная академия наук демонстрирует здесь новые технологии.
Александр Субботин также отметил, что сейчас актуальны точное земледелие и интеллектуальное животноводство. Высокие технологии выходят на первое место. Только с их помощью мы сможем повышать урожайность и достигать новых результатов, подчеркнул он.
– Что касается экспорта сельхозпродукции, мы торгуем с 116 странами, Беларусь знают во всем мире, – сказал заместитель Премьер-министра. – Мы интенсивно развиваемся, в прошлом году поставки за рубеж составили уже 5,8 миллиарда долларов.
Он отметил, что на выставке представлены более 400 компаний из 16 стран. От технологий до новых продуктов – программа обещает быть насыщенной и интересной. Есть хороший потенциал для развития сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе из стран Африки.
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Выставка «Белагро-2021» открылась в Китайско-Белорусском парке «Великий камень»
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