Выставка «Белагро-2021» открылась в Китайско-Белорусском парке «Великий камень»

Масштабы и популярность выставки объяснимы: она, по сути, катализатор экономического партнерства между аграриями. Из года в год портфель договоров, заключенных на белорусской площадке, становится увесистее и прибавляет нули к итоговой сумме контрактов.Заместитель Премьер-министра Беларуси Александр Субботин, открывая «Белагро», сказал, что новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства. Поэтому символично, что выставка в этом году проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".Александр Субботин также отметил, что сейчас актуальны точное земледелие и интеллектуальное животноводство. Высокие технологии выходят на первое место. Только с их помощью мы сможем повышать урожайность и достигать новых результатов, подчеркнул он.– сказал заместитель Премьер-министра.Он отметил, что на выставке представлены более 400 компаний из 16 стран. От технологий до новых продуктов – программа обещает быть насыщенной и интересной. Есть хороший потенциал для развития сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе из стран Африки.