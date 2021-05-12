Высший Евразийский экономический совет рассмотрит формирование общего рынка газа. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. По его словам, заседание намечено на 21 мая.
– Повестка формируется. Она в основном одобрена советом комиссии ЕЭК и включает более 10 вопросов. В том числе такие достаточно актуальные вопросы, как формирование общего рынка газа, вопросы, связанные с устранением препятствий во взаимной торговле.
Также, по словам Михаила Мясниковича, будут рассмотрены вопросы, связанные с международной деятельностью. Он обратил внимание, что все выносимые вопросы – крайне актуальные.
– Я считаю, что 21 мая будет достаточно интересный обмен мнениями по актуальным вопросам. Потому что, как правило, главы государств не только ограничиваются теми вопросами и документами, которые подготовлены в установленном порядке. Всегда идет заинтересованный и активный обмен мнениями по вопросам, которые сегодня на повестке дня. И я рассчитываю, что 21 мая будет много инициатив, которые мы возьмем в проработку, чтобы решать в интересах экономик наших государств.
Фото: БЕЛТА
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Высший Евразийский экономический совет рассмотрит формирование общего рынка газа
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