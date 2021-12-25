Вышли в свет два важнейших издания, посвященных Дриневскому, Ровдо и Ширме

Хоровая антология белорусской народной песни «Павей, ветрык, павей» к 100-летию народного артиста СССР Виктора Ровдо и к 130-летию народного артиста СССР Григория Ширмы. И нотный сборник хоровых обработок Михаила Павловича Дриневского «Як пайду я дарогаю…».

Вручение свидетельства о регистрации. Слева направо В.Ровдо, М. Козинец, Л. Дашук, М. Дриневский, Н. Витченко, Т. Курило.

Архивное фото

Два сборника, два направления — академическое и народное, — оба процветают под крылом Белорусского союза музыкальных деятелей.

Есть нечто глубоко символичное в том, что на фотографии тридцатилетней давности, запечатлевшей полный состав президиума Музыкального общества БССР, присутствуют и Ровдо, и Дриневский. Это фото было сделано в тот знаменательный день 29 мая 1991 года, когда Музыкальное общество — в ту пору еще молодое, четырехлетнее, — единым росчерком юридического пера превратилось в Союз музыкальных деятелей сначала БССР, а потом и независимой Беларуси. В центре снимка, между Козинцом, Лениным и Дриневским, — тогдашний министр юстиции Леонид Дашук.

Прошло 26 лет, и недрах Белорусского союза музыкальных деятелей — уже без Ровдо — родилась Белорусская ассоциация хоровых дирижеров во главе с его ученицей, доцентом Инессой Бодяко.



Виктор Ровдо и Инесса Бодяко.

Фото из личного архива

Она и составила звуковую антологию «Павей, ветрык, павей». В ней собраны самые популярные и яркие обработки из двухтомника «Белорусские народные песни» (для хора) Григория Ширмы. Оба тома вышли в 1971-1973 годах в издательстве «Беларусь» и были удостоены Государственной премии БССР.

Убеждена, что и звезда Героя Социалистического Труда, которой композитор был награжден в 1977 году, — прежде всего итог его полувекового служения белорусскому песенному фольклору. Как минимум с середины 1920-ых годов Ширма собирает, обрабатывает и издает белорусские народные песни. И это в условиях буржуазной Польши, где подобная деятельность, мягко говоря, не поощрялась.

Виктор Ровдо познакомился с Ширмой еще в 1930-ых годах, пел в его хоре. Если бы руководство Виленской православной семинарии об этом узнало, его бы наверняка вычеркнули из списка учеников.

Двадцать лет спустя, зрелым музыкантом, он работал хормейстером под началом у Ширмы, и это не всегда было просто. А когда в 1965 году Виктор Владимирович Ровдо возглавил хор Государственного комитета БССР по телевидению и радиовещанию, он прежде всего подумал о народной песне.

— Первой задачей было у меня было записать двухтомник, который составил Григорий Романович Ширма, — рассказывал он много лет спустя. — Там было 217 произведений в двух томах. И когда мы записали, то решением правительства нам была присуждена Государственная премия.

Передо мной Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 1990 г. №343 «О присуждении Государственных премий Белорусской ССР 1990 года в области литературы, искусства и архитектуры». В нем записано, что премия в области музыки и концертно-исполнительской деятельности присуждается Виктору Владимировичу Ровдо «за создание звуковой антологии белорусских народных песен».

Наверняка там были обработки не только Ширмы, ведь почти все белорусские композиторы и хормейстеры работали с народной песней. Но Инесса Бодяко свято убеждена:

— Двухтомник Ширмы «Белорусские народные песни» фундаментален для национальной песенной культуры.

Поэтому так важно оживить и восстановить то, что сохранилось в архивных фондах Национальной Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, а что-то записать и озвучить наново.

Второе очень важное издание — это сборник хоровых обработок народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии Михаила Павловича Дриневского «Як пайду я дарогаю…» составленный его ученицей Вероника Линко. Ей помогали музыкальные редакторы — председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, Вячеслав Миналькин, Владимир Маслаков, Ольга Кохан.

— Данное издание — наша благодарная память выдающемуся мастеру и патриоту своей родины Михаилу Павловичу Дриневскому, — сказала в своей речи первый заместитель председателя правления Белорусского союза музыкальных деятелей Наталья Витченко. — Это как будто он — живой и настоящий, неутомимый, цельный и мудрый — адресует свои бессмертные народные песни потомкам, передает эстафету грядущим поколениям белорусов.

Кроме белорусских песен, в сборнике есть песни и других народов.

— В него вошли песни белорусские, русские, украинские, сербские, обработанные для самых разных составов, — говорит Инесса Бодяко. — В каждом индивидуальном обращении к песне Михаил Павлович стремился подавать ее по-разному, но сохранить ее лицо.

И все же главное для него — песня белорусская. Недаром же Михаил Павлович Дриневский родился в Тонеже — песенной столице Беларуси.

— Самой судьбой ему была уготована великая миссия: беречь, сохранять народную песню и дарить ее людям, — продолжает свой мысль Инесса Михайловна.

Точно так же, как Ширма и Ровдо принесли народную песню в академический хор, Цитович и Дриневский продолжили и продлили ее бытие в хоре народном. Геннадий Цитович создал Национальный академический народный хор Республики Беларусь, Дриневский руководил им почти полвека.

Михаил Дриневский и Геннадий Цитович.

Архивное фото

И, опять-таки, символично, что заглавная песня сборника — «Ой, пайду я дарогаю…» в обработке Михаила Дриневского — стала одним из центральных событий и сильнейших музыкальных впечатлений недавнего «Хорового вече». 14 хоровых коллективов — около 300 человек — спели ее под сводами Дворца Республики.

— Любимая песня Михаила Павловича была «Ночы ж мае, ночушкі…», — рассказывает художественный руководитель «Хорового вече», доцент Белорусской академии музыки Тамара Слабодчикова. — Я хотела предложить ее для исполнения, но хормейстер сказал: «Нет, Тамара Гавриловна, он любил песню «Ой, пайду я дарогаю…» А я даже этого не знала!

И надо же такому случиться — в самый день съезда Белорусского союза музыкальных деятелей, под эгидой которого и вышли оба сборника, у Тамары Гавриловны Слабодчиковой был день рождения. Вот тут-то и вспомнилась крылатая советская фраза: «Книга — лучший подарок!»

Так что Тамара Слабодчикова — первая счастливая обладательница и книги, и антологии.



Наталья Витченко вручает книги Тамаре Слабодчиковой.

Фото Юлии Андреевой

А мне поневоле подумалось, что хоровое дело, долгие годы бывшее прерогативой мужчин, мало-помалу перешло в нежные и сильные руки наших женщин. Именно они сейчас возглавляют самые известные хоровые коллективы, возрождают хоровое и песенное наследие нашей страны.

Глядя на их прекрасные лица, понимаешь, что у хоровой культуры нашей страны прекрасное будущее. Но будем помнить и отцов-основателей — Ширму, Цитовича, Дриневского, Ровдо… Тех, кто по крупицам собирал и строил дом нашей культуры, в котором нам, гражданам суверенной Беларуси, так уютно и радостно жить.

juliaandr@gmail.com