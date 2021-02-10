«Вышэйшая школа» представит на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке пособия по подготовке кадров для БелАЭС издательства и другие новинки

Подготовка серьезной технической литературы была начата задолго до начала строительства атомной электростанции. Первое издание о физике ядерных реакторов увидело свет еще в 2011 году. В рамках данного проекта вышли пособия по основному оборудованию АЭС, турбинным установкам, парогенераторам АЭС и гидротехническим сооружениям ТЭС и АЭС и другие. Также был издан обширный учебный материал о линиях электропередач., – рассказал Александр Нечай.Работа над техническими изданиями для специалистов БелАЭС в издательстве продолжается.добавила:На презентации книг издательства можно было ознакомиться с широчайшим спектром учебной литературы. Достойно были представлены книги на английском языке для студентов-иностранцев.Юрий Варакса, редактор литературы на иностранных языках издательства, продемонстрировал медицинские учебные пособия «Основы фармакологии», «Основы гистологии, цитологии, эмбриологии» и «Материаловедение». Учебники для студентов медицинских вузов отличаются высоким уровнем внутреннего оформления, точностью, обилием таблиц. Они представляют интерес не только для получающих высшее образование в Беларуси, но и для англоговорящих студентов мировых вузов.Еще одна гордость издательства – книги и аудиокниги белорусских писателей-классиков, увлекательные издания серии «100 писателей» разных стран. Сегодня развивается выпуск аудиоматериалов в дополнение к учебникам для изучающих иностранные языки. В крупнейшем отечественном издательстве работает своя студия звукозаписи.Александр Нечай отметил высокий экспортный потенциал учебной книжной продукции:В коллективе издательства, которому более 55 лет, трудятся 36 профессионалов своего дела. Одно из важных направлений деятельности издательства – продажа прав на переводы учебной литературы. Книги «Вышэйшай школы» размещены в десятках электронных библиотечных систем зарубежья. Особенно популярны они в России, Казахстане, Украине.На специальном стенде XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки можно подробнее ознакомиться с богатым ассортиментом книг издательства «Вышэйшая школа».