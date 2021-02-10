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  2. «Вышэйшая школа» представит на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке пособия по подготовке кадров для БелАЭС издательства и другие новинки

«Вышэйшая школа» представит на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке пособия по подготовке кадров для БелАЭС издательства и другие новинки

За последнее десятилетие было выпущено более 40 пособий для кадров БелАЭС. Об этом сообщил журналистам директор издательства «Вышэйшая школа» Александр Нечай.


Подготовка серьезной технической литературы была начата задолго до начала строительства атомной электростанции. Первое издание о физике ядерных реакторов увидело свет еще в 2011 году. В рамках данного проекта вышли пособия по основному оборудованию АЭС, турбинным установкам, парогенераторам АЭС и гидротехническим сооружениям ТЭС и АЭС и другие. Также был издан обширный учебный материал о линиях электропередач. 

– Схема подготовки к выпуску сложной технической литературы была типичной. Были задействованы высококвалифицированные кадры энергетической отрасли. Привлекали как отечественных авторов, так и экспертов из России и Украины, – рассказал Александр Нечай. 

Работа над техническими изданиями для специалистов БелАЭС в издательстве продолжается. 


Главный редактор издательства Юлия Мисюль добавила:
   – Авторы пособий – преподаватели учреждений образования Беларуси и ученые НАН. Также тесно сотрудничаем с иностранными специалистами. В стадии подготовки находится книга «Конструкционные и функциональные материалы ядерных энергетических установок». Из шести человек авторского коллектива четыре являются преподавателями московских вузов. В Беларуси подготовка специалистов-атомщиков ведется в БГУ, БНТУ, БГУИР и Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова БГУ.


На презентации книг издательства можно было ознакомиться с широчайшим спектром учебной литературы. Достойно были представлены книги на английском языке для студентов-иностранцев. 

Юрий Варакса, редактор литературы на иностранных языках издательства, продемонстрировал медицинские учебные пособия «Основы фармакологии», «Основы гистологии, цитологии, эмбриологии» и «Материаловедение». Учебники для студентов медицинских вузов отличаются высоким уровнем внутреннего оформления, точностью, обилием таблиц. Они представляют интерес не только для получающих высшее образование в Беларуси, но и для англоговорящих студентов мировых вузов. 


Еще одна гордость издательства – книги и аудиокниги белорусских писателей-классиков, увлекательные издания серии «100 писателей» разных стран. Сегодня развивается выпуск аудиоматериалов в дополнение к учебникам для изучающих иностранные языки. В крупнейшем отечественном издательстве работает своя студия звукозаписи. 

Александр Нечай отметил высокий экспортный потенциал учебной книжной продукции:

– Преимущественно выпускаем учебную литературу для учреждений среднего и высшего образования (в том числе на иностранных языках), а также справочные, научные и научно-популярные издания. В среднем печатается 6–7 книг в месяц. 


В коллективе издательства, которому более 55 лет, трудятся 36 профессионалов своего дела. Одно из важных направлений деятельности издательства – продажа прав на переводы учебной литературы. Книги «Вышэйшай  школы» размещены в десятках электронных библиотечных систем зарубежья. Особенно  популярны они в России, Казахстане, Украине. 

На специальном стенде XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки можно подробнее ознакомиться с богатым ассортиментом книг издательства «Вышэйшая школа».







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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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