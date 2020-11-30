Сериал расскажет про подготовку премьеры "Щелкунчика", сообщает РИА Новости.
На YouTube-канале Disney+ опубликован официальный трейлер документальной драмы “На пуантах” о занятиях в Школе американского балета в Нью-Йорке. Картина рассказывает о масштабах конкуренции в предпрофессиональном сообществе и требованиях со стороны преподавателей. Одна из сюжетных линий посвящена участию учеников школы в постановке "Щелкунчика"– от кастинга и порой невыносимых репетиций до эффектной и громкой премьеры.
Школа американского балета была основана в 1934 году Джорджем Баланчиным и продолжает традиции русского Императорского хореографического училища. Там занимаются дети с 6 лет, но уже на первом году обучения они участвуют в "Щелкунчике", "Лебедином озере", "Спящей красавице" с постоянной труппой New York city ballet.
Премьера запланирована на Disney+ на 18 декабря. Режиссер и продюсер сериала Ларисса Билз.
delo.ua
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Вышел трейлер нового сериала Disney про школу американского балета
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