Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Вышел трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым. Петр Буслов снова расскажет про «БУМЕРанг»

Вышел трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым. Петр Буслов снова расскажет про «БУМЕРанг»

Компания Sony Pictures Russia выпустила трейлер комедии «БУМЕРанг», главную роль в которой сыграл Дмитрий Нагиев.

Фильм расскажет историю богатого владельца фармацевтического бизнеса с криминальным прошлым, поэтому физруку Нагиеву не придется выходить из привычного амплуа. Эдик привык решать по жизни любые вопросики, но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. На его дорогой купе-кабриолет с движком в 500 лошадиных сил и ценой с семью нулями (в российских рублях) с крыши высотки падает Петрович (Тимофей Трибунцев) — безработный художник-неудачник, который пытался утопить все горести в стакане, но в итоге решился шагнуть в бездну. Теперь Петрович должен Эдику круглую сумму, и долг этот нужно во что бы то ни стало выплатить.

Подписаться
 

В качестве режиссера выступил Петр Буслов, который получил широкую известность благодаря фильмам о немецком автопроме. Последний проект Буслова — сериал «Домашний арест» — перезапустил карьеру режиссера, собрав хорошие отзывы критиков и зрителей.

В картине также снялись Владимир Сычев, без которого Нагиева уже сложно представить, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Семен Слепаков, Анна Уколова и другие.

Премьера запланирована на 26 ноября 2020 года.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник
В Великобритании собака-поводырь помогла хозяйке устроиться на работу и выйти замуж
Посол Беларуси в Бельгии рассказал о предпосылках для выхода на соглашение о безвизовом режиме с ЕС
Вышел трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым. Петр Буслов снова расскажет про «БУМЕРанг»
Минсельхозпрод: отказ России от поставок гречки — полная неожиданность, рынок обеспечим сами
Стимулирование изобретательской активности, совершенствование законодательства, снижение патентных пошлин: с какими еще инициативами выступают ГКНТ и Национальный центр интеллектуальной собственности
В Большом театре Беларуси оплакивают заслуженного артиста БССР Виктора Гурьева
Изменятся ли в этом году сроки централизованного тестирования
Брестские десантники сняли флешмобный клип #дзякуй доктар
«Это правильный подход — лучше перестраховаться»: как соблюдают режим самоизолированные граждане
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Ирина Костевич: центры соцобслуживания выполнили более 8,7 тыс. заявок по доставке продуктов одиноким и пожилым людям
На Республиканскую доску почета будут занесены 62 победителя соревнования за 2019 год
БРСМ проведет 24 апреля онлайн-квиз
Генетики открыли сотни мутаций, связанных с повышенной склонностью к сидячему и лежачему образу жизни
Перенесшие коронавирусную инфекцию рассказали, почему решили стать донорами плазмы
БРСМ приглашает на онлайн-тренировку с акробатом Артуром Беляковым
Пульмонолог прокомментировала, почему самолечение опасно, и назвала признаки, когда нужен врач
Наш корреспондент передает из клубничной столицы — лунинецкого Дворца: что сезон грядущий готовит
Трилогия "Голодных игр" получит приквел
Стрим-спектакль "Девки" в Драмтеатре Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
Авторы
СКАНИРУЙТЕ