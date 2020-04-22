Вышел трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым. Петр Буслов снова расскажет про «БУМЕРанг»

Компания Sony Pictures Russia выпустила трейлер комедии «БУМЕРанг», главную роль в которой сыграл Дмитрий Нагиев.

Фильм расскажет историю богатого владельца фармацевтического бизнеса с криминальным прошлым, поэтому физруку Нагиеву не придется выходить из привычного амплуа. Эдик привык решать по жизни любые вопросики, но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. На его дорогой купе-кабриолет с движком в 500 лошадиных сил и ценой с семью нулями (в российских рублях) с крыши высотки падает Петрович (Тимофей Трибунцев) — безработный художник-неудачник, который пытался утопить все горести в стакане, но в итоге решился шагнуть в бездну. Теперь Петрович должен Эдику круглую сумму, и долг этот нужно во что бы то ни стало выплатить.

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В качестве режиссера выступил Петр Буслов, который получил широкую известность благодаря фильмам о немецком автопроме. Последний проект Буслова — сериал «Домашний арест» — перезапустил карьеру режиссера, собрав хорошие отзывы критиков и зрителей.

В картине также снялись Владимир Сычев, без которого Нагиева уже сложно представить, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Семен Слепаков, Анна Уколова и другие.

Премьера запланирована на 26 ноября 2020 года.