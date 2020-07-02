Вышел трейлер боевика «Выбивая долги» с Шайа ЛаБафом в главной роли

Студия RLJE Films выпустила трейлер криминального триллера «Выбивая долги» режиссера Дэвида Эйра.

Постановщик, чьи последние два полнометражных фильма — «Яркость» (2017) и «Отряд самоубийц» (2016) — вышли не слишком удачными, также поработал над сценарием нового проекта.

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История, происходящая в Лос-Анджелесе, крутится вокруг двух коллекторов Дэвида (Бобби Сото) и Крипера (Шайа ЛаБаф), которые выбивают долги для гангстера по кличке Колдун. Однажды в город возвращаются старые враги криминального босса, и улицы охватывает война двух банд. Тогда коллекторы понимают, что их главная задача — защита семьи.

Мировая премьера боевика состоится 7 августа, в русскоязычный прокат лента должна выйти 26 ноября.