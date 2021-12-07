Вышел тизер специальной серии «Гарри Поттера»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизер спецэпизода «20-я годовщина "Гарри Поттера": Возвращение в Хогвартс», в котором встретятся большинство актеров франшизы. Об этом информирует ТАСС.
В тизере показан эпизод с Артуром Уизли в Хогвартс-экспрессе, а также Хагридом и Невиллом Долгопупсом, которые получили тайные приглашения из школы чародейства и волшебства.
Премьера спецсерии запланирована на 1 января 2022 года.
Известно, что в картине также примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Том Фелтон, а также режиссер Крис Коламбус, поставивший первые две части франшизы.
Видео: HBO Max