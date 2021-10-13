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Вышел первый трейлер ремейка фильма «Один дома»

Компания Disney представила первый трейлер ремейка культового фильма «Один дома». Об этом сообщает издание Super.ru

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Отмечается, что премьера картины состоится 12 ноября. Режиссером выступил Дэн Мазер. Главную роль исполнит 12-летний Арчи Йейтс. 

Сюжет фильма не будет отличаться от оригинала 1990 года. Только теперь героя будут звать не Кевин Маккалистер, а Макс Мерсер. 

О том, что компания Disney решила перезапустить культовый новогодний фильм «Один дома», стало известно еще два года назад. 

Видео: 20th Century Studios
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