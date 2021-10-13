Вышел первый трейлер ремейка фильма «Один дома»

Компания Disney представила первый трейлер ремейка культового фильма «Один дома». Об этом сообщает издание Super.ru.
Отмечается, что премьера картины состоится 12 ноября. Режиссером выступил Дэн Мазер. Главную роль исполнит 12-летний Арчи Йейтс.
Сюжет фильма не будет отличаться от оригинала 1990 года. Только теперь героя будут звать не Кевин Маккалистер, а Макс Мерсер.
О том, что компания Disney решила перезапустить культовый новогодний фильм «Один дома», стало известно еще два года назад.
Видео: 20th Century Studios