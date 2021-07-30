Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала первый официальный трейлер фильма «Дом Гуччи».
Над картиной работал режиссер Ридли Скотт.
В центре сюжета - убийство Маурицио Гуччи, внука основателя Gucci Гуччио Гуччи, по заказу его бывшей жены Патриции Реджани, которая отбыла за это срок в тюрьме и получила прозвище Черная Вдова. За основу была взята одноименная книга журналистки и бывшей сотрудницы WWD Сары Гэй Форден.
В фильме снялись Адам Драйвер, Леди Гага, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Джаред Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон и Рив Карни.
Премьера кинокартины запланирована на 24 ноября.
Видео: youtube.com/MGM Brand
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Вышел первый трейлер фильма «Дом Гуччи» с Адамом Драйвером и Леди Гагой
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