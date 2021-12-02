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Вышел новый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"

Новый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" появился на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures.

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В ролике "Дежавю" показаны кадры как из предыдущих частей франшизы, так и из новинки. 

По сюжету фильмов люди сталкиваются с дежавю при сбое в Матрице.

В новой части франшизы зрители вновь увидят Киану Ривза, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Также в фильме снялись Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие. Режиссером фильма выступила Лана Вачовски.

Премьера в России ожидается 16 декабря. 
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