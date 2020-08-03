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  2. Выше 330 баллов на все специальности бюджета: проходной балл в Академию управления при Президенте бьет рекорды

Выше 330 баллов на все специальности бюджета: проходной балл в Академию управления при Президенте бьет рекорды

В Академии управления при Президенте подвели первые итоги нынешней приемной кампании.

– На бюджет подано 209 заявлений абитуриентов при плане приема 100. Средний конкурс составил 2,09 человека на место, – сообщили нам в учебном заведении. – Среди подавших документы много абитуриентов, окончивших школу с золотой и серебряной медалями – 82 человека (в 2019-м – 69). К слову, 11 абитуриентов имеют стобалльные сертификаты по ЦТ (в 2019-м – 6), 15 – представили аттестаты со средним баллом 10, три абитуриента являются победителями республиканских олимпиад (в 2019-м – 2), также среди абитуриентов 88 выпускников лицеев и гимназий.

Исходя из количества бюджетных мест, суммарного количества баллов, набранных абитуриентами по результатам централизованного тестирования, и среднего балла документа об образовании определены проходной и полупроходной баллы по специальностям: «Государственное управление и право» – 350 (2,22 человека на место при плане приема – 50), «Государственное управление и экономика» – 333 (2,08 человека на место при плане приема – 25), «Управление информационными ресурсами» – 341 (1,84 человека на место при плане приема – 25).

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 15 августа.

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