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  2. Высадка десанта, линии связи в походных условиях и учебные бои – как проходит второй этап «Славянского братства – 2020»

Высадка десанта, линии связи в походных условиях и учебные бои – как проходит второй этап «Славянского братства – 2020»

Завтра, 25 сентября, завершится второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020». Рассказываем, что происходило на полигонах и чем отличились наши военные.


Начался второй этап учения 22 сентября. В этот день парашютисты отрабатывали разведывательные и боевые действия в тылу условного противника. Их поддерживала авиация – истребительная и штурмовая. О воздушных боях, высадке десанта и разгроме противника мы подробнее писали вот тут.


Самый зрелищный эпизод учения можно было наблюдать накануне – впервые в истории суверенной Беларуси на полигоне Брестский прошла массовая высадка десанта. В цифрах – 40 единиц боевой техники, доставленной самолетами ВКС России, и 265 парашютистов из состава Ивановского соединения ВДВ Российской Федерации. Тактическая группа уничтожала террористическое формирование условного противника. Кстати, российские летчики также отработали вопросы оперативного взаимодействия с белорусской авиацией.


Параллельно с авиацией «Славянское братство – 2020» шло и на земле – начало второго этапа учения на Гожском полигоне ознаменовалось жарким учебным боем. Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны Беларуси, военные отработали вопрос удержания важного участка местности. В рамках операции провели засаду, гвардейцы нанесли огневое поражение условному противнику. Их поддержали танковое и артиллерийское подразделения, а также зенитно-ракетные комплексы и авиация. 


– Первая атака была успешно отражена, но условный противник ввел в бой резервы, и учебный бой разгорелся с новой силой. По замыслу учения, под давлением превосходящих сил условного противника воинская часть организованно отошла на второй рубеж маневренной обороны и успешно отразила все атаки. В итоге неприятель был остановлен, важный участок местности удержан, – рассказали в Министерстве обороны.

Напомним, всего в рамках учения задействовано четыре полигона: Брестский, Гожский, Обуз-Лесновский и Ружаны. В практических действиях участвует около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники.







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Фото: Александр КУШНЕР
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Высадка десанта, линии связи в походных условиях и учебные бои – как проходит второй этап «Славянского братства – 2020»
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