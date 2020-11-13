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Вырос экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай и США

Сельхозпродукцию из Беларуси по итогам работы за 9 месяцев этого года продали за рубеж на сумму 4,2 миллиарда долларов США, что на 6,1 процента выше уровня прошлого года. Об этом проинформировал начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. При этом доля стран дальнего зарубежья выросла на 3,5 процента. 


Так, на рынок стран ЕС в этом году поставки продовольствия выросли на 36 процентов и составили  234 миллиона долларов. В Австрию рост поставок составил 15 процентов, Болгарию 60 процентов, Венгрию – на 17… В страны Азии и Океании экспорт вырос в 2,2 раза, экспортировали на сумму 262 миллиона долларов США. Выросли также объемы продаж в Австралию, Израиль, Индонезию, Оман, Пакистан и другие страны.

- Один из самых интересных и перспективных для нашей страны рынков - Китай, - отметил специалист. - В Поднебесную экспортировали рекордное количество продукции: экспортная выручка составила 187 миллионов США. Уже превышены прошлогодние объемы поставок и в Минсельхозпроде рассчитывают, что в этом году общая сумма, полученная на этом рынке, превысит 200 миллионов долларов. Выросли поставки мяса, молока и молокопродуктов, рапсового масла и других товаров. Китайский рынок представляет особый интерес, он растет, поэтому нужно закрепиться на нем и наращивать ассортимент, добавил Алексей Богданов. С 2016 года 98 предприятий в Беларуси уже сертифицировали для поставок в Китай.

Увеличились поставки также в страны Америки и Карибского бассейна, к примеру, в США – на 31 процента. Экспорт в страны Африки вырос в 1,9 раза. Увеличились поставки в Анголу, Гану, Либерию, Мавританию, Нигерию и другие страны. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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