Вырос экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай и США

Так, на рынок стран ЕС в этом году поставки продовольствия выросли на 36 процентов и составили 234 миллиона долларов. В Австрию рост поставок составил 15 процентов, Болгарию 60 процентов, Венгрию – на 17… В страны Азии и Океании экспорт вырос в 2,2 раза, экспортировали на сумму 262 миллиона долларов США. Выросли также объемы продаж в Австралию, Израиль, Индонезию, Оман, Пакистан и другие страны.- Китай, - отметил специалист.Увеличились поставки также в страны Америки и Карибского бассейна, к примеру, в США – на 31 процента. Экспорт в страны Африки вырос в 1,9 раза. Увеличились поставки в Анголу, Гану, Либерию, Мавританию, Нигерию и другие страны.