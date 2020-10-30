Вырастут пенсии и детские пособия, подорожают сигареты и сотовая связь. Финансовая картина ноября

Фото: Александр Кулевский
Новые бюджеты: прожиточного минимума и минимальные потребительскиеС 1 ноября размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения будет установлен в размере 258,11 рубля (на 0,8% больше предыдущего показателя). Этот норматив будет актуален до 31 января 2021 года. Минимальный размер БПМ по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября) составит 165,18 рубля, а максимальный – 285,68 рубля.
Фото: Иван Яриванович
Также с 1 ноября по 31 января вводятся новые размеры минимальных потребительских бюджетов, которые представляют собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. МПБ на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц составит 419,78 рубля. Максимальный среднедушевой МПБ (для трудоспособного населения) достигнет 528,3 рубля, а минимальный (для детей в возрасте до 3 лет) – 352,55 рубля.
Вырастут детские пособия, социальные пенсии и доплаты пенсионерамОни меняются пропорционально БПМ – то есть увеличиваются на 0,8%. Единовременное пособие при рождении первого ребенка с 1 ноября составит 2581,1 рубля (10 БПМ), а при рождении второго и последующих детей – 3613,54 рубля (14 БПМ). Также вырастут размеры пособий для семей в период воспитания детей до 3 лет и для тех, кто ухаживает за ребенком-инвалидом.
Фото: Татьяна Столярова
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре – январе изменится так: для пожилых в возрасте 80 лет и старше она составит 64,53 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет – 48,4 рубля. Максимальный размер социальной пенсии составит 283,92 рубля. Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, вырастет до 258,11 рубля (если ухаживать за одним таким человеком) и до 309,73 рубля (за двумя и более).
Появится больше возможностей получить бесплатные лекарстваСовет Министров постановлением Правительства № 587 от 8 октября 2020 года расширил список заболеваний, при которых белорусы могут получать бесплатные лекарства. Новая редакция документа вступит в силу 20 ноября.
Фото: Денис Малышиц
В обновленный перечень внесены гликогинозы и врожденный ихтиоз – это наследственные болезни, связанные с мутацией генов. На сегодняшний день в списке больше 100 названий заболеваний. Полный текст постановления и перечень болезней можно почитать тут.
Изменятся цены на роуминг в России и на сотовую связьВ рамках дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства 1 ноября МТС и life:) снизят стоимость входящих и исходящих вызовов в России. Для клиентов второго оператора дешевле станут и СМС на территории нашей соседки.
Фото: Алексей Матюш
А вот цены на сотовую связь в Беларуси вырастут. МТС планирует повысить тарифы на основные услуги сотовой связи на 4% с 1 ноября. А1 же с 4 ноября поднимет стоимость услуг связи, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, СМС и ММС от 3,06% до 4%.
Подорожают некоторые марки сигаретЦены изменятся с 1 ноября. К примеру, некоторые виды Pall Mall и Rothmans – сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» – станут дороже на 5–10 копеек. На столько же поднимется стоимость отдельных видов Camel, которые производит ООО «Табак-инвест».
Фото: Владимир Шлапак
О том, какие еще марки сигарет подорожают и какие компании решили в ноябре не изменять ценовую политику, можно почитать здесь.