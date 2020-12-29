Вырасти достойным гражданином и человеком пожелал сегодня детям на губернаторской елке председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.
По его словам, ребята всегда с нетерпением ждут это запоминающееся на всю жизнь событие. Для них это время радости, веселья и подарков:
– Очень хочется, чтобы из каждого ребенка вырос настоящий гражданин своей страны, узнаваемый специалист, высококлассный рабочий, чтобы мы гордились ими, ведь все, что мы делаем, – для них. И неважно, какое будет образование или профессия, главное – какой в итоге будет человек.
В канун новогодних праздников руководитель региона пожелал детям, чтобы их жизнь с каждым годом становилась лучше, у государства были для этого возможности, и в каждой семье царило счастье.
В этом году участниками губернаторской елки, проходящей в рамках республиканской акции «Наши дети», стали 950 детей. Это победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов, учащиеся кадетских училищ, дети из многодетных семей и воспитанники домов-интернатов. На празднике в концертном зале «Витебск» никому из них не пришлось скучать: в ожидании захватывающего интерактивного представления «Питер Пен» дети делились хорошим настроением, впечатлениями от посещения областного центра, с удовольствием делали снимки в многочисленных красочных фотозонах.
Часть ребят приехала в областной центр накануне праздника. «Мы специально привезли детей из дальних регионов заранее, чтобы показать город, школы, средние и высшие учебные заведения. Это решение на перспективу: возможно, кто-то из них в будущем, запомнив свою поездку, захочет учиться здесь после школы», – отметил Николай Шерстнев.
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Шерстнев: хочется, чтобы из каждого ребенка вырос настоящий гражданин своей страны
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