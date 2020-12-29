Шерстнев: хочется, чтобы из каждого ребенка вырос настоящий гражданин своей страны

По его словам, ребята всегда с нетерпением ждут это запоминающееся на всю жизнь событие. Для них это время радости, веселья и подарков:В канун новогодних праздников руководитель региона пожелал детям, чтобы их жизнь с каждым годом становилась лучше, у государства были для этого возможности, и в каждой семье царило счастье.В этом году участниками губернаторской елки, проходящей в рамках республиканской акции «Наши дети», стали 950 детей. Это победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов, учащиеся кадетских училищ, дети из многодетных семей и воспитанники домов-интернатов. На празднике в концертном зале «Витебск» никому из них не пришлось скучать: в ожидании захватывающего интерактивного представления «Питер Пен» дети делились хорошим настроением, впечатлениями от посещения областного центра, с удовольствием делали снимки в многочисленных красочных фотозонах.Часть ребят приехала в областной центр накануне праздника., – отметил Николай Шерстнев.