Выработка подходов к взаимодействию в области оказания медицинской помощи трудящимся и членам их семей в ЕАЭС включена в Стратегию – 2025. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга помощник Председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, в соответствии с Договором о ЕАЭС, государства предоставляют трудящимся и членам семей право на получение бесплатной скорой медицинской помощи в том же порядке и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства.
Фото из архива БЕЛТА
- Подчеркну, речь идет о бесплатной скорой медицинской помощи. Что касается системы обязательного медицинского страхования, то на сегодняшний день она есть не во всех странах Союза. В Российской Федерации такая система существует, но полис ОМС предоставляется только самим трудящимся.
Ия Малкина подчеркнула, что вопрос о предоставлении медобслуживания членам семей трудящихся рассматривается на протяжении нескольких лет, но основная проблема заключается в том, что до сих пор не определен источник финансирования.
- Вместе с тем у стран есть понимание, что этот вопрос крайне важен для граждан, поэтому положение о выработке подходов к взаимодействию в области оказания медицинской помощи трудящимся и членам их семей включен в Стратегию – 2025.
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Выработка подходов к взаимодействию в области оказания медицинской помощи трудящимся и членам их семей в ЕАЭС включена в Стратегию – 2025
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