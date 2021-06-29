Выпускница из Витебска поблагодарила Президента за введение Дня молодежи и студенчества

отметила она. –25 июня Глава государства подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". Документ предусматривает переименование Дня молодежи в День молодежи и студенчества. Согласно ему, эта дата будет отмечаться в нашей стране в последнее воскресенье июня.