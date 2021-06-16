Обладатели свободных дипломов могут обратиться в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома за содействием в трудоустройстве, сообщает Минск-Новости.
Об этом рассказал главный специалист отдела активной политики занятости населения Иван Радюк.
– Существует постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 октября 2016 г. № 58 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда». Оказывается содействие в трудоустройстве выпускникам учреждений образования, получившим профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование. Речь идет об обладателях свободных дипломов, не получивших первого рабочего места в порядке распределения, – обозначил он.
Уточнить порядок получения содействия в трудоустройстве можно будет в пятницу, 18 июня, позвонив с 9:00 до 12:00 в контакт-центр Мингорисполкома по телефону 142. Консультацию даст специалист отдела активной политики занятости населения управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Иван Геннадьевич Радюк.
Фото из архива БЕЛТА
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Выпускникам, получившим свободные дипломы, могут помочь в трудоустройстве
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