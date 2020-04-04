Выпускникам аграрных колледжей и лицеев Брестчины предлагают рабочие места

У выпускников Высоковского государственного сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа в Каменецком районе прошло предварительное распределение. И хотя стены учебного учреждения при условии успешной сдачи экзаменов ребята должны покинуть только в конце июня, они уже знают, куда почти наверняка отправятся трудиться.





С будущими работодателями на днях встретились юноши, которые будут работать специалистами по техобслуживанию сельхозмашин, эксплуатации и ремонту автомобилей, техниками-механиками, осваивать другие востребованные в аграрной отрасли профессии. Ждут первые рабочие места и девушек, обучающихся в колледже на поваров, контролеров-кассиров.

Выпускники прошлых лет Высоковского ГСПТК работают во всех сельхозпредприятиях Каменецкого района. В ОАО "Беловежский" каждый сезон востребованы трактористы-машинисты, водители, слесари по ремонту сельхозмашин и оборудования. Такие специалисты хозяйству потребуются и в нынешнем году, отмечают в отделе кадров.





Учащийся третьего курса Высоковского ГСПТК Евгений Лупаштян сам из Каменецкого района. Ему нравится, как налажена работа в каменецком ОАО "Беловежский". Юноша до выпускных экзаменов намерен пройти в хозяйстве производственную практику. Надеется, что зарекомендует себя с хорошей стороны, и получит возможность в дальнейшем трудиться в этом коллективе.

Заместитель директора Высоковского ГСПТК по учебно-воспитательной работе Ирина Романюк рассказала, что о своем первом рабочем месте знают более ста будущих выпускников этого года. В сельхозпредприятиях о специалистах, которых готовит колледж, отзываются тепло. Многие из ребят остаются верными избранной профессии после обязательной отработки. Некоторые продолжают учебу в вузах, занимая со временем ответственные должности.





Распределение прошло и в других учреждениях профессионально-технического образования Брестской области. Из Пружанского государственного аграрно-технического колледжа на первые рабочие места отправятся 188 выпускников — техников-механиков, техников-электриков, агрономов и других специалистов. Трудоустройство им предлагают в Пружанском, Каменецком, Кобринском и других районах Брестской области, а также на Гродненщине.

В Ляховичском государственном аграрном колледже также состоялась процедура государственного распределения. Каждый из будущих молодых специалистов имел возможность пообщаться с потенциальными работодателями и выбрать место работы. Наибольшее количество заявок поступило на зоотехников и ветеринаров. Распределение получили 119 учащихся в Брестскую, Минскую, Гродненскую и Гомельскую области.





В областном аграрно-производственном профессиональном лицее Дрогичина некоторым выпускникам уже вручили дипломы.

Фото Высоковского ГСПТК