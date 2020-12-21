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Выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы обсудили в Мингорисполкоме

На оперативном совещании обсуждались ожидаемые итоги выполнения ключевых показателей эффективности его работы, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально". 

Фото: belta.by

Начальник комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович пояснил, что для обеспечения выполнения доведенных столице заданий принимаются всевозможные меры. Наблюдается положительная динамика в розничном и оптовом товарообороте, в которых в последние три месяца фиксировалось сокращение сложившегося ранее отставания от плановых показателей. За 2020 г. в Минске появилось 1126 новых предприятий-экспортеров, которые обеспечили прирост экспорта в объеме 283 млн долларов США. Всего в столице сейчас насчитывается 3,5 тыс. экспортеров.

Главам районов поручено обеспечить выполнение показателей по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе, валовому региональному продукту, созданию новых рабочих мест, строительно-монтажным работам и максимально задействовать все резервы, чтобы по итогам года выполнить доведенные городу задания.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев остановился на ряде вопросов: необходимости обеспечить ввод в эксплуатацию всего запланированного на этот год жилья, при этом особое внимание уделить строительству недвижимости для многодетных семей.

Было поручено еще и организовать на должном уровне работу отрасли торговли в преддверии новогодних праздников, завершить проверку мест, где планируется проведение массовых мероприятий, в том числе в учреждениях образования столицы, обеспечить поддержание порядка в городе. 
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