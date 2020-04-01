Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что на 1 апреля в Беларуси проживают менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников боевых действий — 2883. И около 14,5 тысячи граждан, которые пострадали от последствий войны. Все они получатели денежной помощи, которую планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года в соответствии с Указом № 491.Материальная помощь будет оказываться дифференцированно. Так, два Героя Советского Союза, которые проживают в Минске, —это Василий Мичурин и Иван Кустов — получат по BYN 2,5 тыс.По BYN 1,7 тыс. будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также тем, кто участвовал в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах.По BYN 900 составит матпомощь ветеранам войны, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; работавшим на объектах противовоздушной обороны, в том числе местной, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; трудившимся на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", награжденных медалью "Жителю блокадного Ленинграда".По BYN 700 предполагается выплатить гражданам, пострадавшим от последствий войны. Это члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны (супруги, не вступившие в новый брак; дети-инвалиды с детства (в том числе усыновленные, удочеренные); другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством. Также это бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий., — заключили в Министерстве труда и социальной защиты.