Выпейте это немедленно! Три лучших рецепта детокс-смузи

Ну что, пуговица на любимых джинсах сегодня не застегнулась? Не удивительно… Ведь удержать себя в руках и не перегрузить организм всякими излишествами за новогодним столом задача просто невыполнимая. В итоге чувство перенасыщения и тяжести еще долго не будет давать покоя. Вместо того, чтобы лежать на диване и ждать, пока оно там само как-нибудь уляжется, нужно помочь своему организму преодолеть тяжелые последствия. Прекрасным средством для очищения организма является детокс-смузи. Быстро, просто и эффективно.

Почему именно смузи? Потому что такая форма пищи дает возможность «отдохнуть» пищеварительной системе и получить огромное количество полезных веществ, сконцентрированных в одном стакане.

Смузи – это измельченные в блендере ягоды, фрукты, овощи и зелень. Напиток не поддается термической обработке, поэтому все витамины и полезные вещества сохраняются. Смузи – это не только витамины и жидкость, но и большое количество клетчатки, полезной для желудочно-кишечного тракта, которая просто необходима для правильной работы кишечника, чтобы вывести токсины, шлаки и соли.

Поднятию жизненного тонуса способствует большое количество антиоксидантов, содержащихся в свежих фруктах и овощах. Всего один стакан смузи, с грамотно подобранным составом, помогает организму начать функционировать сбалансированно.

Важно! Для приготовления правильного и вкусного смузи есть одно правило: не смешивать несочетаемое. Слишком много ингредиентов могут сделать смузи непонятным и невкусным.

Предлагаем вам три лучших рецепта детокс-смузи, которые помогут вашему организму избавиться от лишнего.

Огуречный смузи с зеленью

• Яблоко - 1 штука

• Огурец - 2 штуки

• Укроп - пучок

• Петрушка - пучок

• Лимон - 0,5 штуки

1. Порежьте крупно, сложите в чашу блендера все, кроме лимона.2. Измельчите до однородного состояния.3. Отожмите сок половины лимона, перемешайте.4. При необходимости добавьте немного холодной воды.

Подробный пошаговый рецепт смузи





Смузи из брокколи, яблока и лайма

• Брокколи - 2-3 соцветия

• Яблоко - 2 штуки

• Лайм - 1/2 штуки

• Минеральная вода по вкусу

1. Брокколи и яблоко взбить в блендере до однородной массы.

2. Добавить сок половины лайма и взбить еще раз.

3. Если смузи получился слишком густой, можно добавить немного минеральной воды.

Подробный пошаговый рецепт смузи





Свекольный смузи

• Свекла сырая - 150 г

• Морковь сырая - 150 г

• Яблоки - 500 г

• Шпинат - 200 г

1. Яблоки разрезаем пополам и удаляем сердцевины. Измельчаем тонкими ломтиками.

2. Помещаем яблоки в емкость блендера и измельчаем до состояния пюре. Помещаем его в марлю и хорошо отжимаем.

3. Овощи моем, чистим от кожуры и крошим мелкими кубиками. Перебиваем в блендере до пюреобразного состояния.

4. Добавляем шпинат и еще раз взбиваем.

5. Вливаем яблочный сок и взбиваем еще раз.

Подробный пошаговый рецепт смузи



