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  2. Выпейте это немедленно! Три лучших рецепта детокс-смузи

Выпейте это немедленно! Три лучших рецепта детокс-смузи

Ну что, пуговица на любимых джинсах сегодня не застегнулась? Не удивительно… Ведь удержать себя в руках и не перегрузить организм всякими излишествами за новогодним столом задача просто невыполнимая. В итоге чувство перенасыщения и тяжести еще долго не будет давать покоя. Вместо того, чтобы лежать на диване и ждать, пока оно там само как-нибудь уляжется, нужно помочь своему организму преодолеть тяжелые последствия. Прекрасным средством для очищения организма является детокс-смузи. Быстро, просто и эффективно.    

Почему именно смузи? Потому что такая форма пищи дает возможность «отдохнуть» пищеварительной системе и получить огромное количество полезных веществ, сконцентрированных в одном стакане. 

Смузи – это измельченные в блендере ягоды, фрукты, овощи и зелень. Напиток не поддается термической обработке, поэтому все витамины и полезные вещества сохраняются. Смузи – это не только витамины и жидкость, но и большое количество клетчатки, полезной для желудочно-кишечного тракта, которая просто необходима для правильной работы кишечника, чтобы вывести токсины, шлаки и соли.

Поднятию жизненного тонуса способствует большое количество антиоксидантов, содержащихся в свежих фруктах и овощах. Всего один стакан смузи, с грамотно подобранным составом, помогает организму начать функционировать сбалансированно.

Важно! Для приготовления правильного и вкусного смузи есть одно правило: не смешивать несочетаемое. Слишком много ингредиентов могут сделать смузи непонятным и невкусным.

Предлагаем вам три лучших рецепта детокс-смузи, которые помогут вашему организму избавиться от лишнего.

Огуречный смузи с зеленью

• Яблоко - 1 штука 
• Огурец - 2 штуки 
• Укроп - пучок
• Петрушка - пучок
• Лимон - 0,5 штуки 
1. Порежьте крупно, сложите в чашу блендера все, кроме лимона.
2. Измельчите до однородного состояния.
3. Отожмите сок половины лимона, перемешайте.
4. При необходимости добавьте немного холодной воды.

Подробный пошаговый рецепт смузи


Смузи из брокколи, яблока и лайма

• Брокколи - 2-3 соцветия
• Яблоко - 2 штуки 
• Лайм - 1/2 штуки 
• Минеральная вода по вкусу

1. Брокколи и яблоко взбить в блендере до однородной массы.
2. Добавить сок половины лайма и взбить еще раз.
3. Если смузи получился слишком густой, можно добавить немного минеральной воды. 

Подробный пошаговый рецепт смузи


Свекольный смузи

• Свекла сырая - 150 г
• Морковь сырая - 150 г
• Яблоки - 500 г
• Шпинат - 200 г

1. Яблоки разрезаем пополам и удаляем сердцевины. Измельчаем тонкими ломтиками. 
2. Помещаем яблоки в емкость блендера и измельчаем до состояния пюре. Помещаем его в марлю и хорошо отжимаем.
3. Овощи моем, чистим от кожуры и крошим мелкими кубиками. Перебиваем в блендере до пюреобразного состояния. 
4. Добавляем шпинат и еще раз взбиваем.
5.  Вливаем яблочный сок и взбиваем еще раз.

Подробный пошаговый рецепт смузи


Приятного аппетита!


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