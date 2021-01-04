Некоторые люди, переболевшие COVID-19, спустя время замечают, что их волосы начинают выпадать в большом количестве. Предупредить подобные последствия можно в том случае, если придерживаться некоторых рекомендаций, передает "Медицина и наука".
– Чаще всего с выпадением волос пациенты, перенесшие COVID-19, сталкиваются спустя 3–4 месяца после выздоровления. Это связано в первую очередь с очень высокой интоксикацией и развившимися в результате нарушениями обменных процессов в организме, вызванными высокой температурой. Профилактические мероприятия в данном случае затруднительно провести из-за реактивности процесса, который нельзя предугадать. В любом случае для окончательного установления причины нужно обратиться к специалистам. Также важно понимать, что даже значительная потеря волос в данном случае, не приведет к полному облысению, а для восстановления волос потребуется некоторое время, – рассказала врач-дерматолог, трихолог Инна Петросова.
Согласно словам врача-дерматолога Татьяны Егоровой, клетки организма, входящие в число быстроделящихся, среди которых и ткани волосяных фолликул, первыми откликаются на стрессовые ситуации и токсины. Поэтому очень важно сначала справиться с болезнью, а волосы со временем отрастут.
– Люди, у которых есть проблемы с поступлением определенных элементов в организм, чаще сталкиваются с развитием анемий, которые затрудняют процесс выздоровления и способствуют потере волос, – добавила специалист.
Поэтому переболевшим любой вирусной инфекцией, в том числе и коронавирусной, нужно обратить внимание на уровень железа в организме, а также на количество фолиевой кислоты и витамина В12.
Фото: pixabay.com
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Выпадение волос после перенесенного коронавируса можно предотвратить – врач
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