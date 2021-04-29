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Вынужденная неполная занятость по сравнению с прошлым годом сократилась почти в три раза

Информация была озвучена на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который сегодня прошел в Минске. 

Михаил Орда, архивное фото

Как было отмечено во время заседания, профсоюзы на постоянной основе проводят мониторинг занятости на предприятиях всех сфер. С мая 2020 года вопросы с массовым установлением неполного рабочего времени, простоями, вынужденным уходом работников в социальные отпуска стояли достаточно остро. 

– Мы все понимаем, что эта ситуация обусловлена внешними обстоятельствами. Пандемия вносит коррективы в работу предприятий по всему миру, – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда– В этих условиях, действительно, перевод на неполную занятость является одним из способов сохранения трудовых коллективов и недопущения массового увольнения работников.

На сегодняшний день ситуация с неполной занятостью значительно улучшилась. Например, если в мае прошлого года профсоюзы фиксировали установление неполного рабочего времени для более 30 тысяч работников, то в начале этого года – для 10 тысяч. Отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы в мае 2020 года были предоставлены 23 тыс. человек, на начало этого года – для 5 тыс. человек. И на протяжении четырех месяцев текущего года эти положительные тенденции сохраняются. 

Вместе с тем, как отметил председатель ФПБ, мониторинги и практика работы правовой инспекции профсоюзов показывает, что есть случаи, когда на местах злоупотребляют этим механизмом. И принимают решения об установлении неполной занятости, хотя, по сути, речь идет о скрытом сокращении. Такая ситуация сложилась, например, на одном из предприятий Пинска, где трудится свыше 100 человек. На сегодняшний день там идет процедура санации. Более того, рассматривается вопрос о его ликвидации. То есть в любом случае стоит вопрос об оптимизации штата. 

– В этих условиях логично и правильно было бы заранее разработать детальный план по реорганизации предприятия. У нас есть методические рекомендации на этот случай. Чтобы люди в этой ситуации были защищены. Чтобы были проработаны вопросы их дальнейшего трудоустройства, – подчеркнул Михаил Орда. –  Но наниматель, чтобы избежать расходов, связанных с сокращением работников, издает приказ о переводе работников на четырехчасовой рабочий день. Тем самым подталкивая людей к увольнению.  Профсоюзы вмешались и добиваются отмены этого решения. Но в целом такие подходы недопустимы.

К слову, профсоюзы оказывают помощь работникам и в тех случаях, когда перевод на неполную занятость является обоснованным. Так, на предприятиях, где есть профсоюзные организации, сформированы профсоюзные "кассы взаимопомощи". Эти средства направляются на выплату материальной помощи тем работникам, которые оказались в сложной ситуации в связи с неполной занятостью. В первую очередь наиболее уязвимым категориям работников. Если у первичной профорганизации предприятия не хватает средств на соответствующие выплаты, то необходимая помощь оказывается из "касс взаимопомощи" райкомов, обкомов или же республиканского комитета отраслевого профсоюза". 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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