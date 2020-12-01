Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными в насилии и угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
В августе трое мужчин напали на милиционеров и повредили их служебный транспорт возле столичной площади Независимости.
По данному факту было возбуждено уголовное дело и задержаны трое подозреваемых (27, 34 и 42 года).
Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы (двоим по пять лет, третьему – четыре), а также обязали их возместить моральный ущерб в сумме 15 тысяч рублей. По ходатайству сотрудников ОМОН эти средства перечислят в РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и иммунологии» для оказания необходимой помощи пациентам.
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Вынесен приговор протестующим за насилие над милиционерами и повреждение служебного авто
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