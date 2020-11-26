Вынесен приговор по делу об оскорблении начальника минского ОМОНа

Вчера суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного дела об оскорблении начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы. Обвиняемый – студент МГЛУ 2001 года рождения. Гособвинение запросило для него наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на полтора года.
А уже сегодня состоялся приговор по этому делу: суд признал молодого человека виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и назначил ему наказание, запрошенное стороной обвинения. Исковые требования Балабы в виде 1000 рублей постановили удовлетворить.
Фото: БЕЛТА
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