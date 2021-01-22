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  2. Выходные близко: топ-6 идей, как провести их интересно и с пользой

Выходные близко: топ-6 идей, как провести их интересно и с пользой

Праздники прошли, не оставив и следа – все мы уже втянулись в привычный рабочий ритм. И если вы успели переутомиться и заметили скуку и нехватку новых эмоций, предлагаем присмотреться к традиционной подборке занятий на выходные и определиться, чем вы займетесь в предстоящий уик-энд.  

Фото: pixabay.com

Увидеть продолжение истории любви Ромео и Джульетты

А вы задумывались, как бы могла сложиться культовая история о любви, если бы герои шекспировской пьесы остались живы? Ответ на вопрос искали и нашли либреттист Карен Кавалерян и композитор Аркадий Укупник. Им стал мюзикл "Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя", который в это воскресенье, 24 января можно посмотреть на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. В новой постановке – самые неожиданные повороты переплетаются с юмористическими сценами, создается атмосфера того времени, а музыка окрашивает романтические и драматические события своими красками. 

Фото: musicaltheatre.by

Отправиться на прогулку по Минску

Продолжается серия пеших экскурсий по Минску. Прогуляться в компании единомышленников по знаковым местам столицы можно 23 января. Экскурсия «Я здесь родился» начнется в 11:30, место старта сообщат накануне. Ее проведет историк и гид Тимох Акудович. Планируется пройтись по тем местам, где жили люди, оставившие свой след в истории. В туре расскажут о более чем десяти таких личностях. 

Фото: БЕЛТА

Покружиться на льду

Помните, как в детстве во дворе или на школьном стадионе заливали каток и вы веселились там шумными компаниями? Возродить традицию можно и сегодня, причем совершенно бесплатно. Пространство «Двор» приглашает на сеансы практически в центре столицы. Только не забудьте прихватить с собой коньки – пункта проката там нет. Всех желающих покататься ждут по адресу Кальварийская, 21.

Фото: pixabay.com

Оценить спектакль о Франциске Скорине

Уже завтра, 23 января, на видеосервисе VOKA пройдет трансляция спектакля Республиканского театра белорусской драматургии «Кар’ера доктара Рауса». Он поставлен по пьесе , главный герой которой – Франциск Скорина. Помимо достижений белорусского первопечатника, в спектакле расскажут о том, что чувствует человек, который ведет за собой других и чего может стоить его активная позиция и энтузиазм. Вечерний онлайн-показ – бесплатный, посмотреть может любой желающий, где бы он ни был. 

Фото: rtbd.by

Посмотреть душевный мультфильм

Сегодня в прокат вышел анимационный фильм от Pixar «Душа». Те, кто уже его оценили, провели параллели с «Тайной Коко», «Головоломкой» и «Вилли» и другими мультипликациями, в которые влюбились зрители. Главный герой мультфильма о поиске предназначения и себя в этом мире – учитель музыки Джо Гарднер, который работает в школе и мечтает выступать на большой сцене в составе джазового ансамбля. Это неожиданно сбывается: герой, воодушевленный своим будущим через люк попадает в другой мир – в Великое До, где новые души ищут себя, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души по имени 22 – она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю. 

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