Выходные близко: топ-6 идей, как провести их интересно и с пользой

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Увидеть продолжение истории любви Ромео и ДжульеттыА вы задумывались, как бы могла сложиться культовая история о любви, если бы герои шекспировской пьесы остались живы? Ответ на вопрос искали и нашли либреттист Карен Кавалерян и композитор Аркадий Укупник. Им стал мюзикл "Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя", который в это воскресенье, 24 января можно посмотреть на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. В новой постановке – самые неожиданные повороты переплетаются с юмористическими сценами, создается атмосфера того времени, а музыка окрашивает романтические и драматические события своими красками.
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Отправиться на прогулку по МинскуПродолжается серия пеших экскурсий по Минску. Прогуляться в компании единомышленников по знаковым местам столицы можно 23 января. Экскурсия «Я здесь родился» начнется в 11:30, место старта сообщат накануне. Ее проведет историк и гид Тимох Акудович. Планируется пройтись по тем местам, где жили люди, оставившие свой след в истории. В туре расскажут о более чем десяти таких личностях.
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Покружиться на льдуПомните, как в детстве во дворе или на школьном стадионе заливали каток и вы веселились там шумными компаниями? Возродить традицию можно и сегодня, причем совершенно бесплатно. Пространство «Двор» приглашает на сеансы практически в центре столицы. Только не забудьте прихватить с собой коньки – пункта проката там нет. Всех желающих покататься ждут по адресу Кальварийская, 21.
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Оценить спектакль о Франциске СкоринеУже завтра, 23 января, на видеосервисе VOKA пройдет трансляция спектакля Республиканского театра белорусской драматургии «Кар’ера доктара Рауса». Он поставлен по пьесе , главный герой которой – Франциск Скорина. Помимо достижений белорусского первопечатника, в спектакле расскажут о том, что чувствует человек, который ведет за собой других и чего может стоить его активная позиция и энтузиазм. Вечерний онлайн-показ – бесплатный, посмотреть может любой желающий, где бы он ни был.
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