Выходец из Руанды, который работал в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на добровольных началах, признался в его поджоге спустя неделю после пожара, пишет ТАСС.
Телеканал France-3 информирует, что мужчину, которого уже задерживали на следующий день после пожара, задержали еще раз вчера. Он предстал перед следственным судьей. После предъявления обвинений в умышленном повреждении имущества выходец из Руанды признался в том, что организовал поджоги в трех местах - под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь злоумышленнику, о мотивах которого ничего не сообщается, грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.
Известно. что 39-летний выходец из Руанды добровольно помогал в соборе и в день пожара должен был закрыть его двери. Но, согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина покинул собор лишь через 15 минут после поступления звонков о пожаре.
Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло 18 июля. С огнем боролись сотни пожарных. Пострадавших в результате ЧП нет.
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Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте
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Фото: РЕЙТЕР