Выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл. Независимости открыт

, – говорится в сообщении.Напомним, что сегодня в 13:45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход был закрыт вестибюль № 2 станции метро "Площадь Ленина". Поезда останавливались на данной станции.Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.