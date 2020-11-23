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  2. Выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл. Независимости открыт

Выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл. Независимости открыт

После получасового перерыва открыт выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Об этом сообщает Telegram-канал столичного метрополитена.

– В 14:13 вестибюль № 2 станции метро "Площадь Ленина" открыт для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в 13:45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход был закрыт вестибюль № 2 станции метро "Площадь Ленина". Поезда останавливались на данной станции.

Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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