После получасового перерыва открыт выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Об этом сообщает Telegram-канал столичного метрополитена.
– В 14:13 вестибюль № 2 станции метро "Площадь Ленина" открыт для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в 13:45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход был закрыт вестибюль № 2 станции метро "Площадь Ленина". Поезда останавливались на данной станции.
Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.
Опубликовано:
543
Выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл. Независимости открыт
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ