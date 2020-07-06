Выход США из договора по открытому небу может нанести серьезный ущерб общеевропейской безопасности — МИД

6 июля в формате видеосвязи состоится конференция государств —участников договора по открытому небу, на котором будут рассмотрены последствия выхода из договора Соединенных Штатов Америки. В мероприятии примут участие все государства-участники, проинформировали в МИД Беларуси.





В связи с проведением конференции делегации Беларуси и России распространили совместное заявление. В нем выражено сожаление в связи с решением США о выходе из договора.

«Этот шаг способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Беларусь и Россия «готовы к равноправному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга».

При определении нашей дальнейшей линии в отношении договора мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов безопасности Беларуси и России, говорится в заявлении.