Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

Мик Шумахер и Пьер Гасли приятно порадовали свои команды

Пока реклама меняет мир, Карлосу Сайнсу "Феррари" заменила мотор

Шарль Леклер может быть доволен своей квалификацией

Стратегия и тактика

Ф.Алонсо, М. Шумахер, Н.Мазепин, Э. Окон

Так выглядел "Ред Булл" М.Ферстаппена до Гран-при Турции

Льюис Хэмилтон был в квалификации быстрее напарника

Дождевой фактор

Будем надеяться, что участие медиков в Турции будет лишь формальностью

Все дело в том, что команда «Мерседес» приняла решение заменить на машине своего пилота двигатель. Это повлекло наказание в виде штрафа с потерей 10 позиций на старте. И фактически в гонку Льюис уйдет лишь с 11-го места, в то время как его главный конкурент в борьбе за чемпионский титул Макс Ферстаппен будет стартовать на своем «Ред Булл» с первого ряда.Справедливо ли такое решение судей? Вполне. Регламент предусматривает на каждый болид 3 силовых установки на весь сезон. Каждый дополнительный мотор, поставленный сверх нормы, несет за собой наказание. В случае с Хэмилтоном наказание было минимальным, поскольку менялся лишь двигатель внутреннего сгорания. А вот Карлос Сайнс, получив на свою «Феррари» всю новую силовую установку, включая ее электрическую часть и систему рекуперации энергии, будет стартовать сегодня с 20-го места. Штраф за подобные внеплановые замены предполагает перемещение «виновного» в конец стартовой решетки.К слову сказать, на предыдущем этапе в Сочи Макс Ферстаппен был вынужден также заменить всю силовую установку, чтобы обеспечить себе надежный мотор на оставшуюся часть чемпионата. И там на российской трассе голландец благодаря дождевым условиям и своему гоночному таланту финишировал вторым, оставив позади себя весь пелотон за исключением машины победителя Гран-при России.В качестве дополнительного аргумента в спор о справедливости наказания выигравшего в квалификации Льюиса Хэмилтона в виде лишения его звания «обладателя поула» можно привести еще и то, что новый двигатель получил прибавку к мощности в размере 22 л.с. Именно поэтому лидер команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен проиграл своему главному сопернику почти 4 десятых секунды, хотя не секрет, что болиды австрийской команды в этом сезоне считаются самыми быстрыми.В конечном результате обладателем поула в историю Гран-при Турции вчера был записан не Льюис Хэмилтон, а его напарник Вальтерри Боттас. Это уже 18-й подобный успех финского пилота в его гоночной карьере. И по числу поулов он идет на первом месте среди гонщиков Формулы-1, ни разу не становившихся чемпионами мира. А что же будет с подарочной шиной «Пирелли», которую итальянские производители дарят в виде сувенира победителю квалификации, и которую по результатам лучшего круга на турецком автодроме получил после квалификации Льюис Хэмилтон?Выяснилось, что британскому чемпиону все же придется ее передать своему напарнику. Эдакий казус можно считать вполне запрограммированным. Он позволил двоим пилотам почувствовать себя в роли обладателя приза. В шутливой манере в ходе пресс-конференции после квалификации тройка лучших пилотов обсуждала между собой этот инцидент, и Вальтерри Боттас высказал уверенность, что Льюис не очень обидится по поводу утраты своего подарка. Ибо в его личном гараже подобных шин вполне хватило бы на полное оснащение нескольких болидов.Справедливости ради отметим, что на самом деле это не совсем так. Да, такие сувениры в виде уменьшенной копии колеса на облегченном диске, а не просто шины, «Пирелли» дарят победителям квалификации уже четвертый сезон. И Хэмилтон за это время заработал более 3-х десятков таких колес. Всего же у британца в биографии 101 поул и 100 побед. По этим показателям он идет впереди всех пилотов за всю историю Формулы-1. Только вот до нынешней весны Льюис, оказывается, не знал, что эти шины можно забирать в свою персональную коллекцию. И все его сувениры уходили на базу команды «Мерседес». В то время как пилоты с более скромными результатами предпочитают хранить подобные уникальные сувениры у себя дома. На них имеется надпись даты и названия Гран-при. К тому же пилоты зачастую просят своих коллег оставить им еще и свои автографы на шине, превращая таким образом подарок из простого сувенира в реликвию. Кстати, подобные колеса команды используют при испытаниях болидов в аэродинамических трубах. Там, как правило, применяются машины уменьшенного масштаба.Учитывая, что в настоящий момент Льюис Хэмилтон опережает в личном зачете чемпионата Макса Ферстаппена всего на 2 очка, для британца главной стратегической задачей на предстоящую гонку будет уменьшение потерь от его вынужденного старта в середине пелотона.В этом плане обладатель поула Вальттерри Боттас получает роль главного сдерживающего аргумента против лидера команды «Ред Булл». Ведь у финского пилота есть все шансы выиграть гонку и показать лучший круг, за что он в сумме способен получить 26 очков. Ферстаппен в таком случае за второе место получит 18. И если Льюис сумеет пробиться на подиум, то за 3-е место у него будет 15 очков. В итоге при такой радужной картине «кисти художников» немецкой команды Макс Ферстаппен уедет из Стамбула лидером чемпионата, но с преимуществом всего в 1 очко.У руководства «Ред Булл» на этот счет другие планы и цели. Во-первых, их голландский гонщик сильно прибавил за последние пару лет в плане уверенных и быстрых стартов. Во-вторых, австрийские болиды после разрешенных изменений в ародинамике перед началом этого сезона стали значительно быстрее. Причем на большинстве трасс они не просто конкурируют с «Мерседес», но и опережают их. И поэтому в австрийской «конюшне» рассчитывают, что лидером гонки по результатам первого круга будет их подопечный, а не обладатель поула.Что же касается ожидаемого прорыва Льюиса Хэмилтона, то и здесь у «Ред Булл» есть свои запасные сильные карты. Пьер Гасли на своем «Альфа Таури» вновь всех удивил. Он будет стартовать со второго ряда, поделив его со своим приятелем Шарлем Леклером. Монегаск всего на каких-то 6 сотых секунды сумел проехать свой зачетный круг быстрее француза. И даже если Пьеру не удастся на старте улучшить свою 4-ю позицию, то он станет одним из наиболее серьезных препятствий для Хэмилтона на его дороге к подиуму. Кристиан Хорнер, отвечая на каверзные вопросы журналистов в паддоке турецкогоо автодрома, не скрывал своих расчетов на помощь Гасли в этом вопросе. Поможет ли это Пьеру в будущем вернуться в «Ред Булл», сказать трудно. Но то, что француз весьма заметен в квалификациях этого сезона несмотря на свой довольно скромный болид, это уже не новость.Среди потенциальных препятствий можно было бы еще выделить и Юку Цуноду, у которого в распоряжении такой же, как и у Пьера Гасли «Альфа Таури». Японец в этот раз весьма хорошо воспользовался ситуацией с мокрым асфальтом и квалифицировался на 9-м месте. Но, на мой взгляд, если Цунода не будет чудить, пытаясь удержать позади себя в ходе стартового рывка к первому повороту машину «Мерседес», то впоследствии им вряд ли придется еще встретиться с Льюисой Хэмилтоном по ходу гонки.Вместе с японским пилотом на 5-м ряду стартового поля начнет свою гонку 4-кратный чемпион Себастьян Феттель. У немецкого гонщика свои счеты с лидером чемпионата. В эпоху доминирования «Ред Булл» с 2010 по 21013 г.г. , да и затем, когда лидирующие позиции безраздельно перешли к «Мерседес», Себастьян и Льюис частенько пили вместе шампанское на подиумах. Так что косвенно от пилота «Астон Мартин» Кристиан Хорнер вправе ждать большего участия в торможении Хэмилтона, чем от юного дебютанта маленькой итальянской скудерии из Фаенцы.Но свою главную ставку руководство «Ред Булл» все же делает на своего второго пилота. Серхио Перес сумел квалифицироваться в 2-х десятых секунды от Фернандо Алонсо. Оба испаноговорящих гонщика стартуют с 3-го ряда.Не будем снимать со счетов и еще одного пилота «Астон Мартин». Лэнс Стролл. славится быстрыми стартами. Он, как правило, отыгрывает на первом круге по несколько позиций. И, стартуя с 4-го ряда вместе с Ландо Норрисом («МакЛарен»), канадец способен удивить сегодня в гонке очередным прорывом. По крайней мере, своего напарника он обошел уже в квалификации. Да, и в гонках Стролл выглядит неплохо. Все реже и реже вспоминают канадца в разрезе денег его отца, купившего контрольный пакет акций команды, чтобы обеспечить своему сыну формульную карьеру. А о неприятном прозвище «рента-драйвер», коим в дебюте Лэнса еще пользовались журналисты в его адрес, сейчас уже, пожалуй, и позабыли.Учитывая прошлогодний опыт и нынешние прогнозы синоптиков, Гран-при Турции обещает быть интересным. Любое появление осадков на трассе способно перевернуть здесь все с ног на голову. Достаточно сказать, что даже в квалификации многие пилоты допускали потерю асфальтной траектории из-за скользящих по подсыхающему покрытию сликов. А если пойдет дождь, то в возникающей чехарде принятия быстрых оперативных решений сильнейшими окажутся наиболее удачливые. И не факт, что ими будут самые быстрые.Пелотон на стамбульском автодроме вряд ли будет утюжить круги в спокойном темпе. В каждой его части результаты квалификации расставили более быстрые машины по всей глубине. Помимо прорыва Хэмилтона с 11-й позиции интересно будет наблюдать, как будет восстанавливать слегка «подмоченную» вчера репутацию Даниель Риккиардо. Австралиец сумел квалифицироваться на своем быстром «МакЛарен» лишь 16-м, позади неожиданно блеснувшего Мика Шумахера из «Хаас».И напомним уже сказанное выше, что с 20-го места в бой будет рваться еще и Карлос Сайнс на своем аленьком «Феррари». Тот факт, что напарник испанца Шарль Леклер на такой же машине стартует 3-м означает ни много ни мало, что болиды скудерии имеют очень хорошие настройки на эту трассу.На дождь в гонке рассчитывает и единственный российский пилот, гоняющийся сегодня в Формуле-1. Никита Мазепин, имеющий по отцу белорусские корни, так и не сумел найти подход к турецкой трассе, где ему еще не приходилось выступать ранее. Почти секунду уступил пилот команды «Хаас» стартующему перед ним Кими Райкконену. А отрыв от своего напарника у Никиты составил и вовсе неприличную величину – боле 2.5 (!) секунд. В такой ситуации простого даже самого удачного пилотирования по сухой трассе российскому пилоту будет недостаточно, чтобы хоть как-то проявить себя. А вот в дождь судьба-злодейка может и подбросить Никите несколько шансов. Главное, чтобы он сумел ими воспользоваться.Гонка начнется в 15.00 по минскому времени.