Выезда из Беларуси в ЕС ожидают по меньшей мере 2,1 тыс. фур

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся как минимум 160 большегрузов, "Урбаны" – не менее 120.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось свыше 50 фур, "Котловка" – 210, "Каменный Лог" – не менее 250, "Бенякони" – как минимум 270, "Привалка" – по меньшей мере 130.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" находятся свыше 160 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – не менее 70, "Козловичи" – как минимум 500.На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось по меньшей мере 60 большегрузов, "Новая Рудня" – как минимум 100, "Новая Гута" – больше 30.