На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8:00 3 июня, выезда ожидают более 1,5 тысячи фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
Фото из архива
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 210 грузовиков, "Урбаны" – более 100.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 большегрузов, "Котловка" – более 280, "Каменный Лог" – более 450, "Бенякони" – более 290, "Привалка" – более 140.
На польском направлении ни один из пунктов пропуска сегодня пока не загружен.
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Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,5 тысячи фур
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