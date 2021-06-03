Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,5 тысячи фур

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На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 210 грузовиков, "Урбаны" – более 100.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 большегрузов, "Котловка" – более 280, "Каменный Лог" – более 450, "Бенякони" – более 290, "Привалка"более 140.На польском направлении ни один из пунктов пропуска сегодня пока не загружен.