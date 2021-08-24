Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,3 тысячи фур

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На белорусско-латвийской границе у пункта пропуска "Урбаны" образовалась очередь более чем из двадцати грузовиков.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 фур, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – более 290, "Бенякони" – свыше 180, "Привалка" – более 370.На границе с Польшей перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Берестовица" – свыше 60.