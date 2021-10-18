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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,9 тысячи фур

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8 утра 18 октября, выезда ожидают более 1,9 тысячи грузовых автомобилей. Такие цифры опубликованы на официальном сайте Госпогранкомитета.


На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 190 грузовиков, "Урбаны" – свыше 200.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 160 большегрузов, "Котловка" – 300, "Каменный Лог" – более 330, "Бенякони" – свыше 130, "Привалка" – более 240 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 170 большегрузов, "Берестовица" – более 110, "Козловичи" – свыше 150 фур.
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Фото: Павел БОГУШ
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