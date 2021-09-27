Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тысячи фур

Так, на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" наблюдается очередь более чем из 190 грузовиков, в "Урбанах" – свыше 180.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более двух сотен большегрузов, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – более 380, "Бенякони" – свыше 180, "Привалка" – более 230 фур.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают более 190 большегрузов, "Берестовица" – более 50, "Козловичи" – свыше 30.