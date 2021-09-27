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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тысячи фур

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8:00 27 сентября, выезда ожидают свыше 1,8 тысячи фур. Такие цифры опубликованы на сайте Госпогранкомитета. 


Так, на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" наблюдается очередь более чем из 190 грузовиков, в "Урбанах" – свыше 180.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более двух сотен большегрузов, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – более 380, "Бенякони" – свыше 180, "Привалка" – более 230 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают более 190 большегрузов, "Берестовица" – более 50, "Козловичи" – свыше 30.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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