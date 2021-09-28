Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,6 тысячи фур

Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,6 тысячи фур

На границе Беларуси со странами Евросоюза, по данным на 8:00 28 сентября, выезда ожидают более 1,6 тысячи фур. Такая информация опубликована на официальном сайте Госпогранкомитета. 


На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 130 большегрузов, в "Урбанах" наблюдается свыше 190 грузовых транспортных средств.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – более 250, "Бенякони" – свыше 180, "Привалка" – более 230 грузовых автомобилей. 

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" – более 50, "Козловичи" – больше 50.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы