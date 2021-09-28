Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,6 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 130 большегрузов, в "Урбанах" наблюдается свыше 190 грузовых транспортных средств.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – более 250, "Бенякони" – свыше 180, "Привалка" – более 230 грузовых автомобилей.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" – более 50, "Козловичи" – больше 50.