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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 3 тысяч фур

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12:00, выезда ожидает более 3030 фур. Такие данные опубликованы на официальном сайте Госпогранкомитета.

Фото из архива

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 160 грузовиков, "Урбаны"– свыше 260.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 180 фур, "Котловка" – 200, "Каменный Лог" – более 480, "Бенякони" – свыше 420, "Привалка" – более 450.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" наблюдается очередь более чем из 450 грузовиков, "Козловичи" – более 400.

На украинском направлении в пункте пропуска "Мокраны" скопилось более тридцати грузовых транспортных средств. 

– В минувшие выходные только два из девяти погранпереходов на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств. В связи с этим с пятницы перед пунктами пропуска на пути в страны ЕС фиксируется увеличение количества грузовиков, – пояснили в ведомстве. 

Закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" спровоцировало увеличение нагрузки на другие пункты на польском направлении. Более того, функционирующие польские пункты "Бобровники" и "Кукурыки" не справились с выполнением существующих договоренностей. За субботу и воскресенье в пункте пропуска "Бобровники" оформлено 586 грузовых автомобилей (при нормативной пропускной способности 1000), в "Кукурыках" – 1802 (2400). Белорусская сторона готова в любой момент приступить к оформлению лиц и транспорта. Об этом было сообщено Польше еще на прошлой неделе.

19 ноября в пункте пропуска "Привалка" с 7:00 до 10:.00, а также с 12:00 до 13:00 литовская сторона не пропускала на свою территорию большегрузы. По этой причине за выходные в Литву въехало только 325 из 460 грузовиков.

На латвийском направлении транспорт оформлялся без задержек, на украинском скопление транспорта не фиксировалось.  
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Фото: Павел БОГУШ
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