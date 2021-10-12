Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,5 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 90 грузовиков, "Урбаны" – свыше 130.Въезда в Литву у пункта пропуска "Видзы" ожидает более 200 большегрузов, "Котловка" – 330, "Каменный Лог" – более 210, "Бенякони" – свыше 200, "Привалка" – более 300 грузовых транспортных средств.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 270 фур, "Берестовица" – более 290, "Козловичи" – свыше 500.