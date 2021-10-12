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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,5 тысячи фур

По данным на 8 утра 12 октября, на границе Беларуси со странами Евросоюза выезда ожидает более 2,5 тысячи фур. Такая информация опубликована на официальном сайте Госпогранкомитета.


На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 90 грузовиков, "Урбаны" – свыше 130.

Въезда в Литву у пункта пропуска "Видзы" ожидает более 200 большегрузов, "Котловка" – 330, "Каменный Лог" – более 210, "Бенякони" – свыше 200, "Привалка" – более 300 грузовых транспортных средств. 

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 270 фур, "Берестовица" – более 290, "Козловичи" – свыше 500. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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