Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,2 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 90 грузовиков, "Урбаны" – свыше 140.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 140 большегрузов, "Котловка" – 340, "Каменный Лог" – более 250, "Бенякони" – свыше 150, "Привалка" – более 280 фур.На белорусско-польском рубеже в очереди перед пунктом пропуска "Брузги" насчитывается более 300 фур, "Берестовица" – более 190, "Козловичи" – свыше 370.