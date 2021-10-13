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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,2 тысячи фур

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8:00, выезда ожидает более 2,2 тысячи фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.


На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 90 грузовиков, "Урбаны" – свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 140 большегрузов, "Котловка" – 340, "Каменный Лог" – более 250, "Бенякони" – свыше 150, "Привалка" – более 280 фур.

На белорусско-польском рубеже в очереди перед пунктом пропуска "Брузги" насчитывается более 300 фур, "Берестовица" – более 190, "Козловичи" – свыше 370.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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