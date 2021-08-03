Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тысячи фур

Фото из архива

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из ста грузовиков, в "Урбанах" – свыше 130.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более сорока большегрузов, "Котловка" – 190, "Каменный Лог" – более 310, "Бенякони" – свыше 240, "Привалка" – более 250.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" наблюдается очередь более чем из 110 большегрузов, "Берестовица" – свыше 80, "Козловичи" – более десяти.