На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10:00 3 августа, выезда ожидает более 1,4 тысячи грузовиков. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госпогранкомитета.
Фото из архива
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из ста грузовиков, в "Урбанах" – свыше 130.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более сорока большегрузов, "Котловка" – 190, "Каменный Лог" – более 310, "Бенякони" – свыше 240, "Привалка" – более 250.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" наблюдается очередь более чем из 110 большегрузов, "Берестовица" – свыше 80, "Козловичи" – более десяти.
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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тысячи фур
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