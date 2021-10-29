Выдержит ли энергосистема Украины отопительный сезон – отвечает эксперт

О готовности энергосистемы Украины к отопительному сезону сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич рассказал в эфире телеканала «ОНТ».
– В целом аварийность у нас вызвана тем, что изношены фонды. В Украине ничего не строилось с конца советской власти, принципиальной модернизации не было. Некоторые блоки тепловых станций отработали двойной ресурс. Их уже давно нужно было закрыть со всех точек зрения: и экономической, и экологической. Да, это проблема. Это характерно для всей энергосистемы Украины и тепловых станций прежде всего. К примеру, в прошлом году у нас случилась авария на подстанции. Некоторые районы находились без электричества несколько дней. Причем даже районы не города, а сельские. Десятки тысяч людей остались без электроэнергии, и больницы в том числе. К сожалению, риски таких аварий возрастают, – подчеркнул Дмитрий Марунич.