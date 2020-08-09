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  2. Выборы в Могилевском районе: и на работу, и на выборы в Княжицах приходят пораньше

Выборы в Могилевском районе: и на работу, и на выборы в Княжицах приходят пораньше

На избирательном участке № 16, что в деревне Княжицы Могилевского района, в досрочном голосовании приняли участие 370 человек – больше 45% от общего количества избирателей. В первые часы основного дня выборов здесь тоже многолюдно.

Сергей Мартынов, отойдя от избирательной урны, говорит о том, за что проголосовал:

– Я – за процветающую Беларусь. Чтобы она была такой, из которой наши дети не захотят уезжать в поисках работы. И еще – за светлое будущее.

Не все избиратели смогли прийти на избирательный участок. Но попросили, чтобы к ним приехали домой. Одна из таких – Надежда Сергеевна Маслакова. Ей 84 года, всю жизнь проработала в колхозе. В основном на полевых работах, а бывало, что и на ферме коров доила. Сейчас чувствует себя не очень хорошо. Но считает, что не вправе оставаться в стороне от важнейшего политического события:

– Хочу, чтобы и мой голос был засчитан. Голосую за спокойствие, которое уже есть в нашей стране.

По словам председателя участковой избирательной комиссии Александра Аношко, уже к 10 часам на участок пришло более половины от зарегистрированных избирателей. Выборы здесь уже состоялись.

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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