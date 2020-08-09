Выборы в Беларуси проходят по-семейному душевно – наблюдатель миссии СНГ

Наблюдатели миссии СНГ с раннего утра работают на избирательных участках Витебской области. Один из них поделился впечатлениями с корреспондентом sb.by о том, что уже успел увидеть.





Александр Серавин впервые участвует в наблюдательной миссии на территории Беларуси:

– Приятно, что нас пригласили в соседний регион – я из Псковской области. Не был в Беларуси 27 лет, и мне очень интересно ознакомиться с организацией избирательной кампании в вашей стране. Что-то мы видим здесь для себя совершенно новое. Например, на избирательных участках есть специальные карточки для слабовидящих – полезный опыт, у нас пока такого нет. Во время досрочного голосования мы посетили несколько десятков участков, видели, что люди активно голосуют. Главное впечатление: голосование проходит по-семейному душевно. Видели национальных наблюдателей внутри участков, говорили и с теми, кто стоял снаружи, – спрашивали, совпадают ли цифры явки. Замечаний не услышали, какого-то противостояния нигде не видели.