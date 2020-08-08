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  2. Выборы-2020: наблюдатели от ФПБ нарушений не зафиксировали

Выборы-2020: наблюдатели от ФПБ нарушений не зафиксировали

Работа участковых избирательных комиссий строится в соответствии с законодательством, каких-либо ярко выраженных нарушений наблюдателями не зафиксировано. Об этом перед встречей группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) с представителями белорусских общественных организаций, осуществляющих национальное наблюдение за выборами, рассказал журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Николай Матюкевич.

По его словам, наблюдение от самой массовой общественной организации страны организовано практически на всех участках для голосования:

- Мы задействованы практически по всем уровням - более 9 тысяч наблюдателей от Федерации профсоюзов участвуют в нынешней избирательной кампании. На текущий момент мы отмечаем, что работа участковых комиссий строится в соответствии с законодательством, каких-либо ярко выраженных нарушений нашими наблюдателями не зафиксировано. Процесс идет правильно и спокойно. Хотя есть уже заявление нашего руководителя, Михаила Сергеевича (председателя ФПБ М.Орды. - Прим. авт.) о том, что уже есть более 50 случаев в стране, когда проводятся какие-то непонятные действия, которые можно назвать провокациями. Мы смотрим на это, там находятся и наши наблюдатели - подтверждения такие случаи не находят.

Во встрече участвовали также представители Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и Белорусского республиканского союза молодежи. Была обсуждена деятельность общественных организаций по наблюдению за выборами Президента Беларуси, работа общественных приемных кандидатов, процесс регистрации национальных наблюдателей, порядок их работы на избирательных участках - как в период досрочного голосования, так и в основной день голосования 9 августа.

Группа наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе Миссии наблюдателей от СНГ. В составе этой группы - депутаты, представители высших законодательных органов власти, дипломатические работники, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ.

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 6 августа 2020 года аккредитовано 50 наблюдателей от МПА СНГ. Всего на эту дату получили аккредитацию 248 иностранных (международных) наблюдателей.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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