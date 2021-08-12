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Выборы президента Гаити перенесли с сентября на ноябрь

Избирательный совет Гаити перенес президентские выборы с 26 сентября на 7 ноября. Об этом информирует агентство AFP.

Фото: afp.com

Отмечается, что в этот же день в стране состоятся парламентские выборы, которые переносились еще с 2019 года. Кроме того, пройдет референдум об изменении конституции. 

Дату второго тура президентских выборов (в случае необходимости) избирком Гаити назначил на 23 января 2021 года.
 
Напомним, пока в стране нет главы государства. Последнего президента Жовенеля Моиза убили в его резиденции 7 июля. Сразу после этого управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.
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