Выборы президента Гаити перенесли с сентября на ноябрь

Фото:

afp.com

Отмечается, что в этот же день в стране состоятся парламентские выборы, которые переносились еще с 2019 года. Кроме того, пройдет референдум об изменении конституции.Дату второго тура президентских выборов (в случае необходимости) избирком Гаити назначил на 23 января 2021 года.Напомним, пока в стране нет главы государства. Последнего президента Жовенеля Моиза убили в его резиденции 7 июля. Сразу после этого управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.