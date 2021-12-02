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  2. Вячеслава Володина переизбрали председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Вячеслава Володина переизбрали председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Решение приняли единогласно на 61-м заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в Минске.


Спикера Госдумы, председателя Парламентского собрания Вячеслава Володина поздравил Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания РБ, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

– Мы знаем о профессионализме, целеустремленности, творческом подходе к делу Вячеслава Викторовича. Под его руководством Парламентское собрание выступило проводником многих инициатив и начинаний. Думаю, огромный опыт, его духовные и физические силы усилят эффективную работу и укрепление наших межпарламентских отношений.





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Фото: Александр КУШНЕР
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